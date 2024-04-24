قرار عاجل من كاف بخصوص نتيجة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن نتيجة مباراة فريق نهضة بركان المغربي ضد نظيره اتحاد العاصمة الحزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قد تم إلغاؤها، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب ملعب 5 جويلية 1962 في الجزائر، يوم الأحد الماضي.

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وأعلن الكاف، أن نتيجة مباراة الذهاب، بين الفريقين هي اعتبار نهضة بركان، فائزا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية دون رد.

وشدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في خطابه الرسمي لكلا الناديين، على إقامة مباراة الإياب في موعدها الرسمي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في نصف نهائي الكونفدرالية بين الفريقين في موعدها يوم الأحد المقبل.