قرار عاجل بشأن مباريات الدوري الإسباني

أتخذت رابطة الأندية الإسبانية، برئاسة خافيير تيباس، خطوة جديدة ستنفذ بشأن مباريات لاليجا، في الموسم بعد المقبل.

وأكد خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية، أن بعض مباريات لاليجا ستقام خارج إسبانيا للمرة الأولى، في الموسم بعد المقبل.

وقال خافيير تيباس في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “بعض من مباريات الدوري الإسباني في الموسم بعد المقبل 2025-2026 ستقام في الولايات المتحدة”.

وتابع: “سنتخذ هذه الخطوة، بسبب شعبية الدوري الإسباني الكبير في أمريكا الشمالية، والتي تعد هي ثاني أكثر مكان يتابع به الدوري الإسباني بعد إسبانيا”.

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وواصل حديثه: “لن نكون الوحيدين الذين سننقل بعض المباريات إلى الدول الآخرى، باق دوريات الدول الأخرى قادمة، ويجب أن لا نسمح لأحد أن يتجاوزنا”.

وأضاف عن تقينة خط المرمى:”لا ننوي إضافة تلك التقنية رغم كل ما أثير في الأونة الآخيرة”.

يذكر أن هناك جدل أثير في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب هدف لامين يامال الملغي، والذي يؤكد البعض إنه تخط الخط والآخر يرى أن لونين قد أمسك بها من على خط المرمى.

وتمكن فريق ريال مدريد من حسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 3-2، واقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني.