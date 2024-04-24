برشلونة يحدد خمسة لاعبين غير قابلين للبيع خلال الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت تقارير صحفية أسبانية ان نادي برشلونة مقبل على تغييرات واسعة النطاق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على خلفية خروج الفريق في الموسم الحالي بشكل صفري بعد خسارة لقب الدوري الأسباني والخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوربا الى جانب خسارة لقبي كأس ملك أسبانيا وكاس السوبر الاسباني .

وعلى الرغم من كافة التقارير التي كانت قد أشارت قبل ذلك الى ان برشلونة يركز حاليا على التعاقد مع جناح ايسر مميز الى جانب لاعب وسط مدافع من الطراز الرفيع وهما الاولوية الفنية الواضحة حاليا لدى الفريق الكاتالوني الا ان هناك نية لدى ادارة برشلونة للدخول بشكل اكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق .

في المقابل فقد اكدت صحيفة سبورت الكاتالونية ان هناك خمسة لاعبين داخل برشلونة اعلنت ادارة البارسا انهم لا يمكن التفريط فيهم في مقدمتهم لامين يامال و بيدري و جافي وباوا كوباراسي وايضا ميكائييل فاي وهذا الخماسي تعبرهم ادارة برشلونة هم قلب الفريق في التوقيت الحالي ومستقبله حيث يعد كل لاعب منهم من الافضل في العالم في الوقت الحالي على الرغم من اعمارهم الصغيرة .

ايضا اكدت صحيفة سبورت ان ادارة برشلونة ستنظر بجدية لكل العروض التي لاي لاعب اخر مثل الهولندي فرانكي دي يونج و اراوخو .