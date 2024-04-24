مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفلد ويفوز برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على اليوف بعدما تقدم فريق شيفيلد يونايتد بالهدف الأول عن طريق اللاعب جايدن بوجل، في الدقيقة 35 وتعادل مانشستريونايتد في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب هاري ماجواير قبل أن يتقدم شيفلد للمرة الثانية في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب بنيامين بريميوم.

وفي الدقيقة 61 تعادل برونو فيرنانديز لاصحاب الأرض من ركلة جزاء قبل أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 81.

واختتم رباعية مانشستر يونايتد اللاعب راسموس في الدقيقة 85.

بهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 53 نقطة بينما تحمد رصيد شيفلد يونايتد عند 16 نقطة.

بدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: ماجواير، دالوت، كاسيميرو وبيساكا.

الوسط: إريكسن، ماينو وفيرنانديز.

الهجوم: هويلوند، أنتوني وجارناتشو.