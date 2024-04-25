العفاسي يعتذر ويحذف التغريدة وجمهور الهلال السعودي يهاجمه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: "إلا الزعيم.. نحبكم وما نقدر على زعلكم".. بهذه الكلمات حاول الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي مصالحة الملايين من جماهير نادي الهلال السعودي، بعد أن غرد الثلاثاء بما يوحي بأن الهلال يحظى بمجاملات الحكام، ونشر صورة يقول محتواها إن كل فريق سعودي لديه لاعب أسطوري، ولكن أساطير الهلال هم "حكام كرة القدم"، مما دفع جماهير النادي السعودي إلى الهجوم عليه باعتباره يتهم الفريق بتحقيق الفوز بطريقة غير شرعية.

وقدم العفاسي اعتذاره بنشر شعار الهلال وكتب "إلا الزعيم" وهو لقب الهلال، بعد أن قام قبلها بحذف التغريدة التي تحمل إساءة للنادي السعودي صاحب الجماهيرية الكبيرة في الخليج العربي وليس في السعودية فحسب، كما غرد قبل هذا الاعتذار قائلاً:"يشهد الله أنني لم أتابع مباراة الهلال، ولا أتابع أصلاً، ومندهش من كمية التعصب الرياضي".

4 ملايين مشاهدة

وحظيت هذه التغريدة بأكثر من 4 ملايين قراءة، و 5 ألاف رد، غالبيتها يلقي على العفاسي باللوم، وأنه لا يتابع كرة القدم ولا يحبها، فلماذا يقوم بتوريط نفسه في تغريدة مسيئة لجماهير الهلال أو غيره من الأندية، وهو يعلم جيداً أن كرة القدم لها أجواء تتسم بالتعصب والتجاوزات أحياناً.

وعاد الداعية الكويتي مجدداً ليحاول تهدئة الأجواء، والاعتذار بطريقة مباشرة لجماهير الهلال السعودي، فنشر شعار النادي وكتب :"إلا الزعيم.. نحبكم وما نقدر على زعلكم"، ولم يتمكن من استرضاء الجماهير مجدداً، حيث انهالت التعليقات رافضة الاعتذار، والقاء اللوم عليه، باعتباره هو الذي ورط نفسه في هذه الأجواء الكروية الساخنة.

خلفيات المشكلة

دخل الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي الثلاثاء دائرة الجدل الكروي، بعد أن نشر صورة يقول محتواها إن الحكام هم أساطير نادي الهلال السعودي، في حين أن نادي اتحاد جدة لديه لاعب أسطوري هو محمد نور، ونادي أهلي جدة لديه لاعب أسطوري هو عمر السومة، فيما يعد ماجد عبدالله هو الأسطورة التاريخية لنادي النصر السعودي.

"وش يقصد".. هل لا يعني معناها؟

وأثارت الصورة التي نشرها العفاسي عبر منصة X والتي يتابعه من خلالها أكثر من 15 مليون متابع، الأمر الذي جعل التغريدة تحظى بانتشار واسع وتفاعل لافت، خاصة أنه كتب "شخص عزيز علي طلب مني نشر هذه الصورة، وأنا لا أحب أرده.. تكفون إيش يقصد"، في إشارة إلى أنه لا يعلم على وجه التحديد محتوى وإيماءات الصورة التي تعبر عن اتهام لنادي الهلال بأنه لا يملك لاعبين أساطير، بل إن أسطورته هي حكام كرة القدم.

ترند المباراة ينفجر

وجاءت تغريدة العفاسي عقب نهاية مواجهة الهلال مع العين في دوري أبطال آسيا، وتأهل النادي الإماراتي على حساب نظيره السعودي لنهائي البطولة القارية، الأمر الذي جعل التفاعل كبيراً في ظل اهتمام الملايين في الخليج والعالم العربي بالمواجهة الكروية التي أقيمت مساء الثلاثاء بين الهلال والعين.

غضب هلالي وسعادة للمنافسين

وفي التفاعل الجماهيري مع تغريدة العفاسي، أبدى جمهور الأندية المنافسة للهلال سعودياً وعربياً سعادة كبيرة وموافقة على أن الهلال تتم مجاملته تحكيمياً، فيما أبدى عشاق الهلال غضبهم، وغردوا وسط تساؤلات منهم عن مدى قبول العفاسي أن يضع هذا الاتهام الجائر في ذمته، حتى إذا لم يكن يعني معنى التغريدة.

كما أبدى البعض الآخر دهشته من دخول قارئ للقرآن وداعية شهير في جدل كروي، وأجواء تعصب جماهيري، وفئة ثالثة أشارت إلى أن العفاسي سوف يناله غضباً كبيراً من جمهور الهلال، خاصة أن النادي السعودي لديه جماهيريه كبيرة، وتطوع البعض بشكوى العفاسي لإدارة الهلال مع طلب يقول "لا يضيع حق الهلال" أي أنهم يطالبون الإدارة الهلالية بالرد على الداعية الكويتي.