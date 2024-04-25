أسباب تراجع تشافي عن قرار رحيله وموقف إدارة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أسباب تراجعه عن قرار رحيله عن القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وأكد تشافي في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم أن سبب تراجعه عن الرحيل هو شعوره بثقة الإدارة، مشيرًا إلى أنه يريد استكمال مشروعه بالنادي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "لقد تراجعت عن قراري بسبب شعوري بثقة الإدارة كاملة وكذلك اللاعبين، هذا المشروع لم ينته بعد، أنا وطاقمي المعاون نشعر بالقوة والحماس لإكمال مشروعنا بالنادي".

وكان تشافي قد أعلن الرحيل عن برشلونة خلال الفترة السابقة قبل أن يتراجع عن قراره.

تشافي يعلن استمراره مع برشلونة حتى نهاية تعاقده

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة أنه عدل عن قراره بالاستقالة من تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي سيستمر مع الفريق الكاتالوني حتى نهاية تعاقده الممتد حتة نهاية موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وكان تشافي قد أعلن في يناير الماضي عن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي مؤكدًا أن رحيله هو الأفضل لفريق برشلونة إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا خرج في أكثر من تصريح خلال الفترة الماضية وطالب تشافي بضرورة العدول عن قراره والاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل مؤكدا انه المدرب الأنسب لبرشلونة في الوقت الحالي لاستكمال مشروعه مع النادي.

وقال تشافي في تصريح مقتضب نقلا عن تشافي هيرنانديز : بعد اجتماع مع ادارة النادي قررت الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقدي مع النادي، اتمنى ان اكون عند حسن ظن الإدارة وجماهير برشلونة نود جميعا أن ننجح سويا.