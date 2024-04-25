مدرب الأهلي: جاهزون لمباراة العودة أمام مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأحمر لمباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة الغد بين الأهلي ومازيمبي، حظوظ الفريقين متساوية غدًا، وكان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر قوة غدًا لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا.

وأكد المدير الفني أن مباراة الذهاب في الكونغو كانت مختلفة من حيث الأجواء وأرضية الملعب من النجيل الصناعي، ولكن الأهلي تغلب على تلك الصعاب.

وشدد كولر على خطورة نتيجة التعادل السلبي في كرة القدم خلال مواجهات الذهاب، موضحًا أن تسجيل المنافس هدفًا قد يزيد من صعوبة المباراة، وهو ما يتطلب تركيزًا شديدًا من اللاعبين واستغلال الفرص المتاحة.

وأوضح المدير الفني أنه سوف يحسم اختياراته لقائمة مباراة مازيمبي عقب المران الختامي مساء اليوم.

وأشار كولر إلى أن الفريق واجه غيابات قبل مباراة الذهاب خاصة في وسط الملعب، إلى جانب تعرض الفريق لإصابات جديدة خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى إشراك محمود متولي بالتنسيق مع سامي قمصان المدرب العام، مشيدا بأداء اللاعب خلال مباراة الذهاب.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد مجددًا على سعادته بالحضور الجماهيري، وقال إنه يؤمن أن الكرة للجماهير، وعندما يلعب أي فريق أمام جماهيره تكون الدوافع كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

رقم عالمي ينتظره الأهلي في حالة تخطي مازيمبي

الأهلي ومازيمبي



ففي عام 2020 تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على الوداد المغربي ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف، ليواجه غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن.



وفي نهائي 2020 تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

بينما في عام 2021 واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي وتغلب عليه ذهابا 0/3 وإياب 0/1، ليلعب المباراة النهائية من لقاء واحد أمام كايزرتشيفز الجنوب إفريقي في ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليتوج حامل اللقب بالكأس العاشرة في تاريخه.

فيما جاء عام 2022 ليواجه الأهلي في الدور نصف النهائي نادي وفاق سطيف الجزائري وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأحمر 0/4 بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 2/2 في الجزائر.

ليخوض الأهلي النهائي أمام الوداد المغربي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب وانتهت بفوز الفريق صاحب الأرض بهدفين دون رد.

وأخيرًا في عام 2023، تقابل الأهلي والترجي التونسي مجددًا في الدور نصف النهائي لينتهي اللقاء الأول في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، واكتفى الأحمر بهدف وحيد ليفوز بلقاء الإياب بالقاهرة.



وتأهل الأهلي للمباراة النهائية التي عادت للنظام القديم لتقام بمباراتين بدلًا من واحدة، وكان طرفيها الأهلي المصري والوداد المغربي، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل 0/0 بينما انتهت مباراة الإياب في المغرب بالتعادل 1/1 ليتوج المارد الأحمر باللقب الـ 11 في تاريخه.

وفي الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا 2023 / 2024 ينتظر الأهلي خوض لقاء الإياب في الدور نصف النهائي أمام فريق مازيمبي الكونغولي بعدما انتهت مباراة الذهاب في الكونغو دون أهداف.

وفي حالة تخطي الأهلي مازيمبي وتأهله للدور النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه والخامسة على التوالي سيكون الأهلي هو الفريق الوحيد في العالم الذي نجح في التأهل لـ 5 نهائيات قارية متتالية لم يفعلها أقوى أندية العالم.