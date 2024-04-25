ياسر قمر: الأهلي يستحق الشكر على استضافة بطولات إفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن النادي الأهلي يستحق الشكر على استضافته بطولات إفريقيا للطائرة، وتنظيمها بصورة مشرفة للرياضة المصرية بشكل عام.
وأوضح خلال الاجتماع الفني الذي عقد مساء اليوم، أن بطولة إفريقيا للرجال خرجت بصورة تدعو للفخر، وتعكس مكانة الأهلي، وهو ما جعل هناك ثقة كبيرة في خروج بطولة السيدات بنفس الصورة.
وأشار قمر إلى أن النسخة الجديدة من البطولة سوف تشهد منافسات قوية، ومن الصعب توقع الفرق التي سوف تتواجد في الأدوار النهائية.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الاتحاد الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة ولكافة اللجان العاملة بالبطولة، على حسن استقبال الوفود والفرق المشاركة بالبطولة، وتوفير كافة الأجواء لراحة الجميع.