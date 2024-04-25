السبت .. بيراميدز يواجه ألو إيجيبت ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن قرار المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش بإقامة مباراة ودية يوم السبت المقبل في إطار تجهيز الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

أوضح زاهر أن بيراميدز سيواجه فريق ألو أيجيبت وديا في السابعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار رغبة المدرب في تجهيز جميع اللاعبين في ظل توالي المواجهات بالدوري خلال شهر مايو المقبل.

ويستعد بيراميدز متصدر جدول الدوري برصيد ٣٥ نقطة، لمواجهة انبي في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري في الأول من مايو على استاد بتروسبورت، قبل أن يواجه فيوتشر وسيراميكا والمصري والإسماعيلي والجونة تواليا خلال شهر مايو.