الامارات | الجزيرة يسعى إلى ردّ «الدين» للوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الوصل، متصدر دوري أدنوك للمحترفين بـ51 نقطة، إلى الاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري، وذلك حين يستقبل في الساعة 20:45 مساء اليوم ضيفه الجزيرة، ضمن الجولة الـ21. وفي مباريات أخرى، يحل كلباء ضيفاً على النصر في الساعة 18:05 مساء، وفي التوقيت نفسه يستقبل بني ياس حتا، بينما يلتقي فريق الإمارات ضيفه الوحدة في الساعة 20:45.

ويدخل الجزيرة لقاء الوصل ولديه (23 نقطة) في المركز الثامن، ويسعى إلى تحقيق الفوز من الباب الكبير على حساب المتصدر، كما يريد ردّ دين الخسارة أمام الوصل في الذهاب (2-4)، وكذلك الخسارة بثلاثية نظيفة التي ودّع بسببها الكأس من ربع النهائي. وستكون المواجهة بالنسبة للجزيرة بمثابة فرصة لاستعادة ذاكرة الانتصارات، وتحسين مركزه في جدول الترتيب، بعد أن ودّع الفريق جميع المسابقات المحلية، كما عانى بسبب التغييرات الفنية على مستوى المدربين، لكن الفريق بدأ يستعيد شيئاً من بريقه تحت قيادة المدرب الفرنسي غريغوري.

وفي المقابل يراهن الوصل على مواصلة طريق الانتصارات، إذ في حال فوزه اليوم، سيكون بإمكانه قطع خطوة كبيرة نحو لقب الدوري، وذلك بانتظار تعثر ملاحقه المباشر شباب الأهلي الوصيف (40 نقطة)، حين يلتقي العين الثالث (36 نقطة) في قمة الجولة غداً.

«مرتدّات» كلباء تُقلق النصر

ويستقبل النصر صاحب المركز الخامس (34 نقطة) المنتشي بنتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، اتحاد كلباء التاسع بـ«20 نقطة» في لقاء يمثّل أهمية للطرفين، خصوصاً أنه يأتي قبل خوضهما مباراتين مهمتين للغاية في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، الأسبوع المقبل، حيث يواجه كلباء الوصل، بينما يواجه النصر شباب الأهلي.

وحذّر مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، لاعبيه من خطورة فريق كلباء. وقال في المؤتمر الصحافي: «سنواجه فريقاً قوياً ومنظماً بشكل كبير، ويلعب على المرتدّات، ويجب أن يكون دفاعنا في أتم الجاهزية».

بدوره، أشار مدرب كلباء، العراقي غازي الشمري، إلى أن فريقه سيكون مطالباً بالتركيز على مواجهة النصر، والنظر بعين أخرى إلى نصف نهائي الكأس. وقال في المؤتمر الصحافي: «هذا يتطلب منا مضاعفة الجهود، ونتمنّى أن يحالفنا التوفيق».

صراع الهروب من الهبوط

وفي لقاء ثالث يبحث بني ياس صاحب المركز الـ12 بـ«19 نقطة»، عن تأمين موقفه بعيداً عن دائرة الهبوط، في مواجهة ضيفه حتا الذي يحتل المركز الأخير (ست نقاط)، ويحتاج الطرفان إلى النقاط، إذ يمثل الانتصار فرصة لبني ياس للابتعاد عن دوامة الهبوط، وفي المقابل سيترك الفوز بصيص أمل في البقاء لحتا.

وفي لقاء آخر، ستكون المهمة صعبة على فريق الإمارات في المركز قبل الأخير بـ«10 نقاط»، حين يواجه الوحدة الرابع بـ«34 نقطة»، ولا يوجد بديل أمام «الصقور» سوى الانتصار من أجل إنعاش حظوظه في البقاء، خصوصاً أن الخسارة تعني تأزم الموقف. وعلى الطرف الآخر يأمل «العنابي» استعادة توازنه بعد خسارتين متتاليتين أمام كلباء (0-1) وعجمان (1-2).

• الوحدة تعرّض للخسارة في آخر جولتين أمام كلباء وعجمان.