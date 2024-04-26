الامارات | مانشستر سيتي يكتسح برايتون ويتخطى ليفربول ويقترب من أرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مانشستر سيتي حامل اللقب على بعد نقطة واحدة من أرسنال متصدر الترتيب بعد فوزه الساحق على حساب مضيفه برايتون برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح في رصيد السيتي 76 نقطة بفارق نقطة عن ارسنال المتصدر، الا انّ فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا لا يزال يملك مباراة اقل، ما يضعه في موقف متقدم لإحراز اللقب للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، في المقابل، تراجع ليفربول الى المركز الثالث برصيد 74 نقطة بعدما تلقى هزيمة مؤلمة على يد جاره ايفرتون 0-2، وتلقى برايتون هزيمته الحادية عشرة مقابل 11 فوزا و11 تعادلا ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

ومع خروجه من دوري أبطال اوروبا في الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد بركلات الترجيح بعد تعادلهما في مجموع المباراتين 4-4، بات تركيز سيتي على إحراز ثنائية الدوري والكأس التي بلغ مباراتها النهائية لمواجهة جاره مانشستر يونايتد بعد تخطيه تشلسي في الدور نصف النهائي.

وبالفعل، اظهر سيتي تركيزا عاليا في هذا المجال ودكّ شباك برايتون برباعية حملت توقيع البلجيكي كيفن دي بروين (17)، فيل فودن (26 و34) والارجنتيني خوليان الفاريس (62).

ويتبقى لسيتي خمس مباريات في الدوري سيواجه فيها كل من نوتنغهام فوريست وولفرهامبتون وفولهام وتوتنهام ووست هام، اما ارسنال، فلا يزال يملك أربع مباريات يستهلها الاحد بمواجهة صعبة امام توتنهام ثمّ بورنموث فمانشستر يونايتد وأخيرًا ايفرتون، ورغم تضاؤل آماله نسبيًا، فسيواجه ليفربول كلا من ,وست هام وتوتنهام واستون فيلا وولفرهامبتون.