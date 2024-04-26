قناة مجانية.. 4 خطوات لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف النادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة بي إن سبورتس 6 المشفرة، وقناة أون تايم سبورتس الأرضية المجانية، وهذا عن طريق التردد التالي:

التردد الرقمي الأرضي، UHF32.

التردد التماثلي الأرضي، UHF9.

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية المجانية، الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، من خلال الخطوات التالية:

1. الضغط على زر الخيارات من ريموت التلفزيون، واختيار التلفاز المباشر.

2. الضغط على الإعدادات، ثم اختيار عام، ثم القنوات، ثم توليف وإعدادات القناة.

3. اختيار توليف وضع البرنامج، ثم هوائي، ثم توليف تلقائي، ثم الضغط على التالي، ثم اختيار بحث رقمي، ثم الضغط على التالي.

4. سيتم تنزيل عدة قنوات منها قناة أون تايم سبورتس، وإذا لم تكن من ضمنهم، يتم تنزيلها يدويا عن طريق إدخال التردد السابق.

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