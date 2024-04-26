“الفار” يلغي هدف مازيمبي أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت تقنية الفيديو “الفار”، هدفا لصالح مازيمبي أمام الأهلي في المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان جويل بيه قد سجل هدفا في الدقيقة 58 من عمر المباراة لصالح مازيمبي لكن تقنية الفيديو استدعت حكم المباراة لاتخاذ قرار بشأن لمسة يد قبل تسجيل الهدف على لاعبي مازيمبي.

وأهدر الأهلي عدة فرص تهديفية محققة على مدار أحداث الشوط الأول صاحبه تراجع كبير من جانب مازيمبي لتأمين مرماه.

وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – وسام أبو علي