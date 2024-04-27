ردود أفعال غاضبة من جماهير الزمالك ضد محمد عبد المنعم

سيطرة حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك، ضد محمد عبد المنعم، مدافع النادي الاهلي، بعد مباراة فريقه ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وانتقدت جماهير الزمالك، محمد عبد المنعم بعد احتفاله بالهدف الذي أحرزه لصالح الاهلي في شباك مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتداولت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ عبد المنعم بعد تسجيله هدف الاهلي الأول، وعبرت عن استياءها وغضبها ضد الإشارة الخارجة من اللاعب.

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وعبرت جماهير الزمالك، عن استياءها من عدم تناول وسائل الإعلام للقطة البذيئة الذي ظهر عليها مدافع القلعة الحمراء خلال اللقاء.

وبحسب التقارير، فإن محمد عبد المنعم لم يقصد الاحتفال بتوجيه أي إشارة بذيئة، ولكن اللاعب كان يطمئن على إصابته التي تعرض لها قبل المباراة في أسفل البطن.

وأوضحت التقارير، أن مدافع النادي الاهلي، سيخضع لأشعة في الساعات القادمة للإطمئنان عليه.

والجدير بالذكر أن الاهلي، تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة، بتوقيع محمد عبد المنعم، وسام أبو علي، أكرم توفيق.