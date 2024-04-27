أبوتريكة يعلق على مشاداة صلاح مع كلوب

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق على المشادة التي نشبت بين محمد صلاح جناح ليفربول ومدربه يورجن كلوب في مباراة وست هام يونايتد اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح دخل في نقاش حاد مع مدربه يورجن كلوب ما آثار الجدل حول علاقة الثنائي بعد ظهور "مو" غاضبا من المدرب الألماني.

قال أبو تريكة تعليقاً على واقعة صلاح وكلوب : أنا حزين، أنا بحب الاتنين بس بحب محمد صلاح أكتر وهو أخويا الصغير بس صلاح غلطان.

أضاف: لأن ده مدربك مهما حصل لأنكم عملتوا علاقة الناس بتحلم بيه ، الكلام ده مكنش لازم يظهر قدام الناس.

وكان كلوب أكد أن الأمر انتهى بعد الحديث في غرفة تغيير الملابس رافضا الكشف عن كواليس المشادة التي حدثت بينهما اليوم، بينما أكد صلاح أنه في حال حديثه عن الواقعة، ستشتعل الأمور.

وتعادل ليفربول مع وست هام يونايتد بهدفين لكلاهما في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباتت فرصة تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ضعيفة بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات بعدما خسر في مباراتين وتعادل في أخرى.