مدرب الجونة: نسير بشكل جيد رغم توقع المحللين هبوطنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبد العال مدرب الجونة صعوبة مباراة اتحاد السكندري والتي أقيمت أمس السبت في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في الدوري الممتاز.

أشار عبدالعال إلى أن المباراة كانت صعبة وأهدرنا العديد من الفرص قبل تسجيلنا الهدفين وهذا شئ يحسب للاعبين وكذلك إدارة النادي التي تدعمنا دوما.

وواصل تصريحاته: الجونة له وضعية خاصة في الدوري، نحن على سفر باستمرار والاستشفاء يكون صعب للغاية، وهذا يمكن أن يؤثر على العامل البدني، ولكن اللاعبين بدأوا يعتادوا على ذلك.

وتابع: جمعنا عدد نقاط جيد مبكرا رغم أن المحللين في بداية الموسم توقعوا أن يكون الجونة ضمن الهابطين.