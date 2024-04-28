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دعاء غباشي: سنقاتل لحصد لقب بطولة افريقيا للطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي أن صدارة المجموعة تعد خطوة مهمة في طريق الفريق نحو التتويج بلقب بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة الأهلي.


وقالت دعاء: استطعنا التأهل لدور الـ16 كمتصدرين للمجموعة الأولى بعد أن نجحنا في الفوز بمباراتي ناصرية بجاية الجزائري والسجون الكيني.
وأضافت: الصدارة مهمة في طريقنا نحو اللقب ورسالة لجميع الفرق بأن الأهلي يقاتل من أجل الفوز بكأس البطولة.
واختتمت: جماهير الأهلي تدعمنا دائما، وهدفنا فقط إسعادهم، ونريد تحقيق كل البطولات هذا الموسم والاحتفال معهم بموسم تاريخي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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