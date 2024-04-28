استعدادا للإسماعيلي.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من المران اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، لاعبيه راحة من مران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق الأحمر مرانا خفيفا أمس، خشية من المدير الفني السويسري، لتعرض اللاعبين للإرهاق عقب المواجهة القوية التي لعبها أمام مازيمبي الكونغولي أول أمس الجمعة.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، وتأهل لشكل رسمي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الترجي التونسي.

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