مدرب ليتو الكاميروني: الأهلي فخر قارة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال ويلسوجو سوغو، المدير الفني لفريق ليتو الكاميروني لكرة الطائرة سيدات إن المشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة الأهلي، تمثل تحديا هاما للفريق في ظل تواجد عدد كبير من الأندية القوية المشاركة في هذه النسخة.



وشدد على أن جميع الفرق ستتنافس بقوة من أجل الوصول إلى قمة البطولة ومن ثم التأهل لأول مرة في تاريخ القارة إلى كأس العالم للأندية، وهو ما يدعم قوة هذه النسخة الاستثنائية المختلفة عن الأعوام الماضية.

وأثنى المدير الفني للفريق الكاميروني على النادي الأهلي، مؤكدا على أن الجميع داخل إفريقيا يشعر بالفخر الشديد لانتماء الأهلي للقارة ولا يقارن بأي نادٍ آخر.

ووجه الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم الرائع للبطولة، وتوفير كل عوامل الراحة للفرق المشاركة وهو ما يتناسب مع قيمة الحدث المؤهل للمنافسات العالمية.