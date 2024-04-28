فوز سبورتنج بمراكز متقدمة بطولة كأس مصر للسباحة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق سباحو نادي سبورتنج مراكز متقدمة خلال مشاركتهم ببطولة كأس مصر للسباحة بنادي سموحة للمراحل من ١٥ سنة وحتى العمومي وقد حيث فاز مروان العمراوي بالمركز الثاني سباق ٨٠٠ متر حرة - مرحلة العمومي وطارق الشاعر

بالمركز الأول سباق ٨٠٠ متر حرة - مرحلة ١٥ سنة ناشئين و على أحمد سليمان بالمركز الثاني سباق ٥٠ متر ظهر - مرحلة ١٥ سنة ناشئين

كما فازت ملك ناجي بالمركز الثاني سباق ٢٠٠ متر متنوع - مرحلة ١٧ سنة ناشئات و كريم مجدي

المركز الثالث سباق ١٠٠ متر صدر - مرحلة العمومي

⁠ ⁠وجاءت نتيجة تتابع ٤ x ١٠٠ متر متنوع المركز الثاني - مرحلة ١٧ سنة ناشئات بفوز مايا راغب - ملك ناجي - نائلة العجرودي - أمينة الحامولي

⁠ ⁠وفى تتابع ٤ x ١٠٠ متر متنوع المركز الثالث- مرحلة ١٥ سنة ناشئين فاز علي سليمان - حسن زعفران - حمزة سعيد - طارق الشاعر

⁠ ⁠اما تتابع ٤ x ١٠٠ متر متنوع المركز الثالث - مرحلة ١٩ سنة ناشئين فقد فاز مصطفى ياسر - دارن ديمتريوس - أحمد التطاوي - مروان مراد