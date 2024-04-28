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الامارات | الإمارات تتوج بـ37 ميدالية في يوم واحد بـ«الألعاب الخليجية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الإمارات تصدرها لمنافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وأضاف لاعبو الإمارات 37 ميدالية جديدة، أمس السبت، ضمن منافسات اليوم الثاني عشر، مسجلة بذلك رقما قياسيا في عدد الميداليات المحققة في يوم واحد منذ انطلاق الدورة 16 أبريل الحالي.

وتوزعت ميداليات الإمارات الجديدة بين 18 ميدالية ملونة للكاراتيه بواقع «5 ميداليات ذهبية، و7 فضيات، و6 برونزيات»، و10 ميداليات للسباحة بواقع «ميدالية ذهبية واحدة، و5 فضيات، و4 برونزيات»، و4 ميداليات للجودو «ميدالية ذهبية واحدة و3 فضيات»، و3 ميداليات ذهبية للقوس والسهم، وميداليتين لمنتخب الدراجات الهوائية بواقع «ذهبية، وفضية».

وعززت الإمارات صدارتها في جدول ترتيب الميداليات، لتصل إلى 231، ميدالية منها، 73 ذهبية، و86 فضية، و72 برونزية.
ورفعت حصيلتها من الميداليات إلى 93 ميدالية بواقع «40 ذهبية، و33 فضية، و 20 برونزية»، وجاءت الكويت في المركز الثالث بـ 89 ميدالية منها 23 ذهبية، و31 فضية و 35 برونزية، وحلت مملكة البحرين في المركز الرابع بـ 57 ميدالية بواقع «19 ذهبية، 15 فضية، و 23 برونزية».

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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