وزير الداخلية يتوج الفائزين بكأس العلا للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان ، توج وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، الفائزين في ختام منافسات النسخة الثانية من كأس العلا للهجن، وذلك في قرية مغيراء للرياضات التراثية بمحافظة العلا، والتي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للهجن.

ورفع وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، شكره لولي العهد على رعاية كأس العلا للهجن، والدعم غير المحدود لرياضة الهجن، لما تمثله من الأهمية الثقافية وارتباطها الوثيق بتراث المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن كأس العلا للهجن يتزامن مع إعلان عام الإبل لهذا العام.

رياضة الآباء والأجداد

ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، الرعاية الكريمة من ولي العهد للنسخة الثانية من كأس العُلا للهجن، مما يجسد حرصه واهتمامه على رفعة وازدهار رياضة الآباء والأجداد، بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ويعطي وهجا فريدا لهذا الحدث الكبير الذي شهد مشاركة نخبة الهجن والهجانة في المنطقة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبير العقل، أن رعاية ولي العهد للعام الثاني على التوالي لكأس العلا للهجن، تؤكد أهمية سباقات الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وعلى اهتمام القيادة بالرياضة والرياضيين، وحرصها الدائم على تمكينهم ودعمهم، وبازدهار رياضة الهجن والرياضة بشكل عام في المملكة. وأشارت إلى أن العلا في غناها التاريخي، تؤكد على أهمية عكس هذا الحضور اليوم من مختلف المنافسات والمسابقات الرياضية التراثية، ومنها كأس العلا للهجن.

تطوير رياضة الهجن

ضم «كأس العلا للهجن» في نسختها الثانية 16 شوطا، بواقع 6 أشواط مخصصة لسباق الهجانة (رجال «5 كلم» ونساء «2 كلم»)، و4 أشواط لفئات «حقايق «4 كلم» ولقايا «5 كلم» (شوطان لكل فئة).

وكذلك 4 أشواط لفئات جذاع «6 كلم» وثنايا «8 كلم» (شوطان لكل فئة)، على أن تختم المنافسات في رابع الأيام بشوطي حيل وزمول «8 كلم».

وتهدف كأس العلا للهجن إلى تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازا لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية، وتتويجا لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة.

وتعكس الكأس كذلك مكانتها في سباقات الهجن في العالم، ويضاف إلى ذلك التميز إعلان هذا العام عاما للإبل، احتفاء بأهميتها الثقافية وارتباطها الوثيق بتراث المملكة العربية السعودية، إذ تكرم كأس العلا للهجن هذا الإرث العريق، وتتيح الفرصة أمام الجمهور للتعرف على ثقافة المملكة في أجواء رياضية مميزة.

قطر في الصدارة

تصدر ملاك الهجن من قطر قائمة الجوائز المالية في كاس العلا للهجن، عقب ختام البطولة على أرض ميدان العلا للهجن.

وانطلقت الأربعاء الماضي فعاليات النسخة الثانية من البطولة على ميدان العلا للهجن، إذ بلغ مجموع جوائز الأشواط الـ16 فيها مبلغ 80.960.000 ريال، وذلك وفق البرنامج الزمني لـ«سنام السباقات».

ووجدت 6 دول في قائمة الجوائز المالية من أصل 11 دولة مشاركة: الأولى قطر بـ37.95 مليون ريال، والثانية الإمارات بـ26.32 مليونا، ثم السعودية 13.39 مليونا، وعمان 1.75 مليون، والولايات المتحدة الأمريكية 800 ألف ريال، وأخيرا إيران 700 ألف ريال.

تجربة استثنائية

قدمت النسخة الثانية من البطولة تجربة استثنائية، حيث أقيمت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والتراثية، مما يجعلها المكان المثالي لجميع أفراد العائلة.

وتتضمن الفعالية عروضا ثابتة وأخرى جوالة تحتفي بتاريخ العلا والتراث الغني للمملكة العربية السعودية.

تسلط العروض الموسيقية والبصرية التي ترافق الفعالية الضوء على الأهمية التاريخية للأبل في ثقافة العلا، مبرزة تراثها ودورها الحيوي في حياة المجتمع المحلي عبر العصور.

القرية التراثية

إضافة لما سبق، تشمل الفعاليات الإضافية تجربة ركوب الجمال، وتجربة «لايت برايت»، التي تتيح للضيوف إطلاق العنان لإبداعاتهم وإنشاء أشكال فنية باستخدام عصي الأكريليك والضوء، إضافة إلى فن الحناء البدوي التراثي، فضلا عن عروض ضوء الخط العربي بعد غروب الشمس.

ويمكن لضيوف العلا الاستمتاع بتجربة محلية فريدة، تتضمن تحميص وتذوق القهوة السعودية التقليدية، واكتشاف أروع النكهات المحلية والعالمية في منافذ المأكولات والمشروبات المميزة.

كما استضافت كأس العلا للهجن 2024 أيضا حفل جائزة العلا للتصميم، وتم عرض أغطية الجمال الفائزة في قلب القرية التراثية.

مركز إعلامي متكامل

شهدت البطولة اهتماما إعلاميا كبيرا لتغطية أحداثها ومنافساتها على مدى 4 أيام، وقد وفرت اللجنة المنظمة مركزا إعلاميا متكاملا لتوفير كل متطلبات الجهات الإعلامية، وكل ذلك لجعل مهمة الإعلام أسهل لتغطية الحدث.

وضم المركز الإعلامي فريق عمل مكونا من أكثر من 70 شابا وشابة، بذلوا جهدا كبيرا لإنجاح البطولة على المستوى الإعلامي.

وفي ختام البطولة أشاد مدير المركز الإعلامي للبطولة ومدير الاتصال المؤسسي بالاتحاد السعودي للهجن مازن العسرج، بفريق عمل المركز وما قدمه خلال أيام البطولة.

كما قدم العسرج شكره لكل وسائل الإعلام التي شاركت في تغطية البطولة.

الدول الفائزة بالجوائز المالية

قطر 37.95 مليون ريال.

الإمارات 26.32 مليون.

السعودية 13.39 مليون ريال.

عمان 1.75 مليون.

الولايات المتحدة الأمريكية 800 ألف ريال.

إيران 700 ألف ريال.

الهدف من كأس العلا للهجن

تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها.

إبراز أصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية.

تتويج لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة.

إبراز مكانة المملكة في سباقات الهجن بالعالم.

تكريم الإرث العريق وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على ثقافة المملكة في أجواء رياضية مميزة.

إعادة إحياء تقاليد سباقات الهجن العريقة.

تسلط الضوء على الدور البارز للإبل في ثقافة المجتمع السعودي.

كأس العلا للهجن

انطلقت المنافسات الأربعاء الماضي.

بلغ مجموع جوائز الأشواط الـ16 فيها 80.960.000 ريال.

ضم في نسخته الثانية 16 شوطا، بواقع:

- 6 أشواط مخصصة لسباق الهجانة (رجال «5 كلم» ونساء «2 كلم»).- 4 أشواط لفئات «حقايق «4 كلم» ولقايا «5 كلم» (شوطان لكل فئة).- 4 أشواط لفئات جذاع «6 كلم» وثنايا «8 كلم».- تختم المنافسات في رابع الأيام بشوطي حيل وزمول «8 كلم».

الدول المشاركة: