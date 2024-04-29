الخضري ينتقد احتفالات محمد عبدالمنعم ومصطفى شلبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه يجب على اللاعبين تفادي الأزمات في الاحتفالات بالأهداف خصوصا أن محمد عبدالمنعم ومصطفى شلبي قد يكون لديهما بعض الأزمات مع الجماهير، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عليهم التحلي بالثقافة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك رقابة كبيرة من جانب الكاميرات داخل الملعب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لم يعجبني أسلوب التبرير من جانب الجماهير للاعبين سواء الأهلي أو الزمالك، خصوصا أن هناك عنصر نسائي أصبح يشاهد المباريات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر عاد للتألق مع الأهلي بالرغم من المشكلات التي تعرض لها في الموسم الحالي، وإمام عاشور من أبرز اللاعبين في وسط الملعب داخل مصر، وهو يعيش في حالة تركيز شديدة، وطالما يبعد عن السوشيال ميديا سيقدم مستوى مميز".

وأكمل: "هناك منافسة قوية في الأهلي بين اللاعبين، في الجانب الأيسر عبدالقادر والشحات ورضا سليم، وإمام عاشور من أهم اللاعبين وهناك منافسة قوية في وسط الملعب وبالتالي عليه التركيز دائما من أجل المشاركة والظهور بمستوى طيب".

وتابع: "أكرم توفيق الأفضل له أن يستمر في وسط الملعب بعيدا عن الجانب الأيمن الذي تعتبر مشاركته كظهير ظلمًا له، ويحسب لكولر قيامه بتجهيز اللاعبين، وأحمد عبدالقادر ظهر بمستوى طيب في اللقاءات الأخيرة".

وواصل: "الزمالك كان يحتاج الفوز إداريًا ورياضيًا، ولو حصلت أي مشكلة كانت ستكون العواقب غير جيدة، في ظل هزائم فرق اليد والطائرة، والفوز على دريمز كان هاما وفرحة مجلس الادارة بقيادة حسين لبيب غير عادية بعد التأهل للنهائي، والزمالك مكاسبه كبيرة بعدما تخطى عقبة دريمز ووصل للنهائي".

وأتم: "جوميز مدرب الزمالك لم يبدأ بشكل جيد، لكن الاستوديوهات التحليلية تفسر الأمور على حسب النتيجة، وكان يجب مشاركة محمد شحاتة على حسب زياد كمال رغم انه لاعب مشروع لاعب جيد لكنه كان بعيد عن اللعب اساسيا في الفترة الماضية، ومستوى دريمز الغاني ساعد الزمالك على المكسب وتحقيق هذه النتيجة، وعمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر بعدما قدم مستوى طيب مؤخرا".