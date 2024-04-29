نجم بايرن ميونخ يحذر ريال مدريد من “الجحيم الأحمر”.. فيديو

يحتضن ملعب “أليانز أرينا” معقل العملاق بايرن ميونخ الألماني، مباراة “البافاري” ضد ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويحل نادي ريال مدريد الإسباني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ووجه النجم الدولي الألماني توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، رسالة حماسية إلى جماهير فريقه، قبل مواجهة ريال مدريد، على ملعب أليانز أرينا.

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وقال مولر، عبر فيديو نشره من خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “ريال مدريد يدافع عن اللون الأبيض، ولكن في ميونخ، شعارنا هو الكل بالأحمر”.

وبعث مولر، رسالة إلى جماهير بايرن ميونخ، قائلًا: “غداً ضد ريال مدريد تعالوا باللون الأحمر”

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تواجه ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في 26 مباراة، حقق “الميرنجي” الفوز في 12 لقاء، وانتصر “البافاري” في 11 لقاء، وحسمت نتيجة التعادل 3 لقاءات بينهم.

ولم يحقق بايرن ميونخ، الفوز على ريال مدريد، في آخر سبع مباريات، حيث خسر 6 من تلك اللقاء وتعادل في مباراة، وهذه هي أطول فترة بدون فوز للفريق الألماني ضد منافس في المنافسة الأوروبية.