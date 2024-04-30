شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادى مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، تعيين الكابتن إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي، لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة جعلته أحد أفضل المسئولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال فترة عمله بنادي إنبي وكذلك الاتحاد السكندري.

ووافق الكابتن إمام محمدين على تولي المسئولية، بعد مفاوضات مكثفة من جانب الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها وضع استراتيجية لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال سياسة النادي باكتشاف العديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول وللمنتخبات الوطنية.