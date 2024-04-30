كواليس جلسة محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين عقب مواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي تحدث مع اللاعبين على أهمية مباراة الترجي التونسي وطالبهم بالالتزام بالفترة المقبلة، وعدم التجاوز داخل غرف الملابس".

وأضاف أمير هشام: "الشناوي أكد للاعبين أنه باقي على الحلم خطوتين فقط بمباراتي النهائي، وطالبهم بعدم الانشغال بأي شئ سوى تحقيق اللقب القاري".

أشرف نصار: الأهلي لم يتراجع عن ضم أبو جبل

أكد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.

وتابع نصار خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق الإعارة بنية البيع ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف أشرف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاءها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت بدون توقيع أي عقود أيضًا".

الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع الترجى التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء، والثاني على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0. وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.