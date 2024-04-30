مبلغ ضخم.. حسين لبيب يكشف حجم مديونيات الزمالك

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك عن حجم ميديونيات نادي الزمالك، خاصة بعد إيقاف القيد عن النادي بسبب قضية المغربي خالد بوطيب.

وقال لبيب في تصريحاته لبرنامج “كورة في الـ90” مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: “كل تفكيرنا حاليًا في حل أزمات الماضي، ومش لاقيين وقت ننظر للأمام، بل نسابق الزمن لحل أزمات الزمالك الماضية، وكلنا ثقة في الله وجمهور الأبيض وستزول هذه المحنة”.

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واختتم: “لا يوجد ناد في مصر ولا في العالم عليه هذه الديون، تخيل أنك تجد نفسك مديون بمبلغ 6 مليون دولار ومطالب بسدادهم، ونحن لدينا من الشفافية أن نعلن لجمهور الزمالك عن حجم تلك الديون”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أصدر قرارًا بمعاقبة الزمالك بحرمانه من القيد لمدة ثلاث فترات قادمة، وذلك بسبب القضية التي رفعها الدولي المغربي خالد بوطيب ضد الأبيض، وتم الحكم فيها لصالحه بمبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

وكان الفريق الأبيض قد حسم تأهله مؤخرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية دون رد، حيث ضرب موعدًا مع نهضة بركان في نهائي البطولة والتي تلعب يومي 12 و19 مايو المقبل.