الخليج 365 يكشف مصير محمود الزنفلي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مصير محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الأول.

وقال المصدر: "الأهلي لم يحدد حتى الآن مصير الزنفلي سواء بتفعيل بند الشراء من الداخلية في نهاية الموسم أم لا، والحديث عن رحيل الحارس، سابق لأوانه و الزنفلي يؤدي المطلوب منه في التدريبات ويجتهد ويلتزم بكل التعليمات ولا يفكّر هو نفسه فيما سيحدث مستقبلاً وعلاقته ممتازة بالجميع داخل الفريق".

وأضاف: "الأهلي لم يلعب حتى الآن سوى 11 مباراة في بطولة الدوري وبالتالي فرصة مشاركة الزنفلي في المباريات واردة خاصة إذا حسم الفريق الأحمر بطولة الدوري مبكرًا، الزنفلي حارس ملتزم ويملك إمكانيات جيدة وخبرات كبيرة، بدليل تعاقد الأهلي معه، في يناير الماضي، لكن ظروف عدم قيده في القائمة الأفريقية للفريق أبعدته عن حسابات الجهاز الفني".

واختتم المصدر: "لكنه لديه إصرار على مواصلة الاجتهاد في التدريبات حتى يكون على أتم جاهزية للمباريات إذا تم اختياره للمشاركة، الأهلي يملك بندا في العقد الحالي مع الداخلية يمنحه حق شراء اللاعب نهائياً في نهاية هذا الموسم مقابل سداد مبلغ مالي معين".

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