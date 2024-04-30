حصاد الجولة الثامنة بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية "مجموعة الهبوط" بدورى المحترفين ، وأسفرت الجولة الثامنة فوز كلا من أبو قيرللأسمدة و المصرية للإتصالات ومكادي والنصر للتعدين وتعادل بترول أسيوط مع النجوم .

نتائج مباريات الجولة الجولة الثامنة بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين :

نجح فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه في تحقيق الفوز على فريق دكرنس بقيادة حسن موسى بهدفين نظيفين سجلهما عمر ابراهيم في الشوط الأول وابراهيم جلال في الشوط الثاني.

حقق فريق المصرية الاتصالات بقيادة هاني العقبي فوزاً ثميناً على فريق جمهورية شبين بقيادة أحمد جمعه بثلاثية نظيفة في الشوط الأول سجلها أحمد عيد هدفين ومحمد بهاء هدف.

فاز فريق مكادى بقيادة محمود ابراهيم علي فريق أسوان بقيادة تامر ابو جبل بهدفين مقابل هدف حيث تقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجله محمد اسامة ، وأدرك حسام البدري في الدقيقة 42، وسجل مصطفى ديشا الهدف الثاني لمكادي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

سقط فريق بترول أسيوط بقيادة احمد عبد المقصود في فخ التعادل الإيجابي النجوم بقيادة شاكر عبد العال بهدف لمثله حيث تقدم فريق النجوم بهدف محمد سيد وسجل محمد عيد على هدف التعادل.

حقق فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح فوزاً كبيراً على فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج بثلاثية مقابل هدف، أنتهي الشوط الأول بتقدم فريق النصر للتعدين بهدف كوتي في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وإدرك الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وتمكن زياد طارق من تسجيل هدف مصر للمقاصة وفي الدقائق الأخيرة، وأضاف جمال ضياء الدين الهدف الثالث.

مباريات الجولة الجولة التاسعة والأخيرة بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين :

جمهورية شبين × أسوان

بترول أسيوط × النصر للتعدين

أبو قير للأسمدة × المصرية للإتصالات

مصر المقاصة × دكرنس

مكادي × النجوم

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :

1 - ابو قير للاسمده 45 نقطة

2- بترول أسيوط 40 نقطة

3- المصرية للإتصالات 39 نقطة

4 - أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 19 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 11نقطة