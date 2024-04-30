رافينيا هدف أول للمفاوض السعودي

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صحيفة سبورت الإسبانية، كشفت النقاب عن اجتماعات تمت أخيرا بين مسؤولي البارسا ونظرائهم في صندوق الاستثمار السعودي والأندية السعودية، لتقييم أوضاع السوق والحديث عن اللاعبين المطلوبين في دوري روشن.
وأوضحت الصحفية، أن الهدف الأهم لدى السعوديين هو رافينيا، لكن رحيله يبدو صعبا جدا الصيف القادم، خاصة مع رغبته متابعة رحلته في كتالونيا.
مشيرة إلى أن أولوية النادي الإسباني تتمثل في تسويق اللاعبين الزائدين عن الحاجة في السعودية يهدف تحقيق استفادة مادية.
أنسو فاتي، وكليمون لونجليه، المعاران إلى برايتون وأستون فيلا على الترتيب، أحد أبرز هؤلاء اللاعبين الذين يريد برشلونة بيعهم إلى أندية الدوري السعودي، إذ يبدو استمرارهم في الفريق صعبا جدا، خاصة بعد بقاء المدرب تشافي، ويبدو كذلك انتقالهم نهائيا إلى أنديتهم مستبعدا، في ظل عدم تقديمهم الأداء المطلوب.
سبورت أوضحت، أن البارسا يود استغلال شعبية فاتي الكبيرة في السعودية، وبيعه لأحد الأندية المهتمة.
فيما سبق تلقى لونجليه عرضا من النصر الصيف الماضي ورفضه، لكن الأمر قد يختلف الصيف القادم، بعد تهميش اللاعب في تجربته الإنجليزية.
إنجازات اللاعب رافينيا مع الأندية:
- سبورتينغ لشبونة
كأس البرتغال: 2018–19
- برشلونة
كأس السوبر الإسباني: 2022–23
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