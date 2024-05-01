أحمد عيد عبد الملك: هناك مخطط كبير لتطوير غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن زعيم الفلاحين كان له دورًا في خروج لاعبين كثيرين على مدار التاريخ وساهم في احتراف عناصر مميزة خارج مصر مثل أحمد المحمدي، وكان إمام عاشور أيضًا لاعبًا للفريق، وهو من أبناء النادي.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الجماهير هو من يرفع قيمة منتج كرة القدم، وجميع الفرق التي تواجه غزل المحلة تخشى الجمهور المحلاوي على مدار التاريخ، وحتى الأهلي والزمالك نفس الأمر، والجمهور دعم الفريق بشكل قوي في دوري المحترفين وكان هناك تكاتف إداري لدعم اللاعبين والجهاز الفني من أجل العودة للممتاز".

وأضاف: "هناك تطوير كبير في نادي غزل المحلة، ولجان فنية مختلفة، والفترة الحالية تشهد مخطط أيضا لتطوير قطاع الناشئين، ويتم صرف المستحقات بشكل فوري وهو ما ساعدني كثيرًا مع الفريق في الفترة الماضية، ونحتاج للفوز على بروكسي في اللقاء القادم من أجل حسم بطاقة الصعود للممتاز".

وزاد: "مواجهة غزل المحلة أمام بروكسي صعبة، والكرة كانت تُعاند الفريق في بعض المباريات، وفي مواجهة لافيينا تلقينا هدفًا مبكرًا، وكنت واثق من قدرة اللاعبين على العودة، وهو ما تحقق في النهاية بالمكسب.. ولا وجه للمقارنة مطلقًا بين أندية الشركات والأندية الشعبية".

وأشار إلى أن الغزل يضم لاعبين مميزين مثل محمود عبدالعزيز وعبده يحيى ومحمد جابر وأحمد مجدي قائد الفريق الذي يلعب دورًا كبيرًا مع الجهاز الفني، مؤكدًا أن خالد الأخميمي كان من أفضل اللاعبين أمام لافيينا، وبسام وليد شارك في مركز جديد وكان من نجوم اللقاء وسجل هدف الفوز.

وأوضح، أن شركة الكرة بغزل المحلة وضعت خطة كبيرة لتطوير فريق الكرة وستكون الخطوة الأولى في الصعود، وكذلك تنمية المواهب بشكل مستمر، مع احتلال مركز متقدم في الموسم القادم بالدوري الممتاز، وحال الصعود سوف يتم تدعيم الفريق بعناصر موهوبة وشابة من الدوري الممتاز ودوري المحترفين، وسيكون هناك دعم مالي من جانب الإدارة، والموسم الحالي تم تلبية كافة الاحتياجات للاعبين والجهاز الفني.

وأتم: "أتمنى حسم الصعود الأسبوع القادم أمام بروكسي، وإسعاد جماهير النادي".