نجم الزمالك يثير أزمة مع الإدارة.. إعلامي يفجرها

أثار الإعلامي إسلام صادق الجدل بشأن اقتراب أحد نجوم الزمالك من الرحيل عن الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وكتب صادق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نجم زملكاوي يرحل نهاية الموسم”.

وأضاف: “هذا النجم تراجع مستواه للضغط على إدارة النادي لرحيله وتلقى تحذيرًا مؤخرًا بسبب استخدامه للسوشيال ميديا لتحسين صورته بعد تكرار إبتعاده عن المباريات بدعوى الإصابة!”.

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ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره البنك الاهلي غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق من 11 مباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حسم تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

وضرب الأبيض موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تلعب يومي 12 و19 مايو الجاري.