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بيراميدز يحافظ علي صدارة الدوري بفوز صعب علي إنبي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا من إنبي بهدف خلال لقاء الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 20 من بطولة الممتاز.

 

وجاء هدف بيراميدز بالخطأ عن طريق محمد حامد لاعب انبي في مرماه بعد عرضية أرضية من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء حاول محمد حامد تشتيت الكرة ولكنها استقرت داخل شباك مرماه بالخطأ.

واحتفظ فريق بيراميدز بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة وسجل لاعبوه 26  هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 20 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 18bهدفا.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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