ليفركوزن يواجه روما في مباراة ثأرية بالدوري الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجدد اللقاء مرة أخرى في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث سيستضيف استاد أولمبيكو مباراة الذهاب بين روما وباير ليفركوزن اليوم.

ويسعى فريق ليفركوزن، المتوج أخيرا بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للثأر من خسارته في الدور قبل النهائي في نسخة الموسم الماضي، للتأهل للمباراة النهائية حيث سيواجه الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مارسيليا الفرنسي وأتالانتا الإيطالي.

في المقابل، يمتلك روما رصيدا وافرا من الخبرة المكتسبة من مشاركاته الأوروبية الأخيرة.

الدوري الأوروبي

وتمكن فريق روما من التأهل للدور قبل النهائي بعدما تغلب على مواطنه ميلان الإيطالي 1/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وباتت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يصعد فيها فريق روما للدور قبل النهائي في البطولات الأوروبية، والأولى للفريق بدون مدربه السابق.

جوزيه مورينيو

وتمكن مورينيو من قيادة روما للفوز على ليفركوزن بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي من نسخة الموسم الماضي، قبل أن يخسر لقب البطولة أمام أشبيلية الإسباني، وذلك بعد 12 شهرا فقط من التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يتمكن أي فريق إيطالي من التتويج بلقب الدوري الأوربي منذ تغيير اسمه من كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2009، ولكن كانت القرعة رحيمة بناديي روما وأتالانتا حيث ابتعدا عن مواجهة بعضهما البعض في الدور قبل النهائي، ومن الممكن أن يلتقيان في النهائي.

الأرقام الجيدة

ويسعى دانيلي دي روسي، المدير الفني لروما، لقيادة الفريق نحو التأهل للمباراة النهائية، ويساعده في ذلك الأرقام الجيدة التي حققها مع الفريق منذ توليه المسؤولية بشكل مؤقت خلفا لجوزيه مورينيو في يناير الماضي.

وخاض روما 20 مباراة تحت قيادة دي روسي ، تمكن من الفوز في 13 مباراة وخسر في ثلاث مباريات فقط.

ومدد دي روسي مؤخرا تعاقده مع النادي، ويهدف حاليا لإنهاء الموسم من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي وإنهاء الدوري الإيطالي في المراكز الخمسة الأولى، وبالتالي ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومازال روما يتواجد في المركز الخامس، أمام أتالانتا، ولكن بعد التعادل 2-2 مع نابولي في الجولة الماضية مازال لدى روما الكثير للقيام به.

لقب البوندسليجا

وتعادل ليفركوزن مع شتوتجارت 2/2 في آخر مبارياته، ولكن موقفه في الدوري المحلي يختلف تماما عن موقف روما، حيث توج ليفركوزن بلقب البوندسليجا قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

كما أن الفريق لم يخسر في الـ46 مباراة التي خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، والتي شهدت فوزه في 38 مباراة.

حقق باير ليفركوزن أرقاما قياسية جديدة حتى الآن هذا الموسم، حيث حصد 81 نقطة في الدوري وسجل 77 هدفا. كما ينتظر أيضا فريق ليفركوزن خوض المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن، حيث يهدف الفريق لتتويج بثلاثية تاريخية، كما لايزال أمام الفريق هدف في الدوري وهو إنهاء الموسم بدون خسارة ليصبح أول فريق ينهي البوندسليجا بدون خسارة.

قبل المواجهة: