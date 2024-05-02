الإسماعيلي يعاقب محمد نصر بعد طرده أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي عن توقيع عقوبة على لاعب الفريق محمد نصر والذي تعرض للطرد خلال مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، سنوقع عقوبة على محمد نصر بجانب عقوبة طرده لأننا لا نقبل ما حدث، نحن نريد لعب الكرة برجولة دون تجاوز.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن فريقه قدم عرضا طيبا أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وأكد انه حزين للغاية لأن فريقه أهدر فرصا سهلة جدا للفوز على الأهلي في مباراة الأمس.

وتابع كنا نلعب بشكل جيد جدا ولكن في النهاية نخسر ونحتاج على الأقل الفوز في مباراتين متتاليتين وسنعود بقوة.

وأوضح أن الإسماعيلي سيطر على الكرة أمام الأهلي والتحولات كانت مميزة للغاية ولكن التوفيق غاب عن الدراويش ليتلقى الفريق هزيمة غير مستحقة.