تشكيل البنك الأهلى أمام الزمالك فى الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.





وجاء التشكيل على النحو التالى ..

حراسة المرمى حسن شاهين.

خط الدفاع محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.

خط الوسط سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.

خط الهجوم كريم بامبو، اسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى احمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد مدبولى، جريندو، ابراهيم حسن، احمد النادرى، الجزار.