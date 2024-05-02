أزمة تربك حسام حسن مع منتخب مصر

يعاني حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من أزمة قوية أربكت حساباته قبل المعسكر المقبل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مواعيد الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد التي تم تحديدها قبل إعلانها بشكل رسمي، حيث يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينافاسو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم 7 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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فيما يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره غينيا بيساو، على أرضية ملعب استاد 24 سبتمبر، يوم الإثنين 10 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبالتالي فإنه سيكون هناك فارق 48 ساعة فقط، بين المباراتين، وهو وقت غير كاف للسفر من أجل خوض المباراة التي تليها.