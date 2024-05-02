الزمالك يخطف فوزا صعبا من البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على حساب البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل الهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يحتل فريق الزمالك المركز الثانى عشر في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي، وفي الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو"".