الاهلي يضرب ضمك برباعية في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تحقيق الفوز بنتيجة ثقيلة أمام نظيره ضمك، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

افتتح التهديف، زياد الجهني في الدقيقة 7، ثم أضاف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 10 من صناعة روبرتو فرمينيو، لصالح الاهلي.

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واستطاع رياض محرز أن يسجل الهدف الثالث لصالح الاهلي في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، فيما سجل روبرتو فرمينيو، الهدف الرابع في الدقيقة 25 من صناعة الان سانت ماكسيمان.

وتمكن دوماغوج أنتوليتش، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح ضمك في الدقيقة 62 من صناعة عبدالله القحطاني، وتعرض فاروق شافعي نجم ضمك للطرد في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد ضمك عند 38 نقطة محتلًا المركز التاسع.