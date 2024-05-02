ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاهلي على ضمك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على نظيره ضمك، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل رباعية الاهلي، زياد الجهني في الدقيقة 7، وفراس البريكان في الدقيقة 10 من صناعة روبرتو فرمينيو، ورياض محرز في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، بالإضافة إلى روبرتو فرمينيو، في الدقيقة 25 من صناعة الان سانت ماكسيمان.

ورفع الاهلي رصيده إلى 55 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد ضمك عند 38 نقطة محتلًا المركز التاسع.

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وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 80 نقطة

2- النصر 71

3- الاهلي 55

4- التعاون 51

5- الاتحاد 50

6- الفتح 41

7- الاتفاق 41

8- الشباب 38

9- ضمك 38

10- الفيحاء 38

11- الخليج 35

12- الوحدة 32

13- الرائد 31

14- الرياض 29

15- الأخدود 28

16- الطائي 26

17- أبها 25

18- الحزم 20