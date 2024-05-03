بيريرا يحسم جدل هدف الزمالك أمام البنك ويكشف سبب اختيار نور الدين لمباراة القمة

علق البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، على ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الاهلي، وسبب اختيار نور الدين حكمًا للقمة.

وقال بيريرا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: من الواضح أن ركلة جزاء الزمالك أمام فريق البنك الاهلي صحيحة تمامًا، حيث تمت إعاقة اللاعب من جانب المدافع، هي صحيحة وواضحة”.

وتابع:” اختياري لحكام مصريين جاء بناءً على أسباب، أهمها جودتهم وكفاءتهم، وهم حكّموا 4 نهائيات، وأيضًا شاركوا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وواصل:” اخترت إبراهيم نور الدين لـ القمة، بسبب إدارته 16 مباراة في الموسم الماضي، وهو ثان أكثر حكمًا إدارة للمباريات في الدوري المصري، وهو قادر على قيادة مباراة القمة، لديه خبرة كبيرة، ورأيته سيطر على توتر وعصبية اللاعبين أثناء المباراة.

واختتم حديثه:” لدينا خطة لنهاية الموسم، وسنمنح الفرصة للحكام الشباب الموسم القادم”.