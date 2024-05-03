ملف رياضة الخليج 365.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هند عواد:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات أمس الخميس، أبرزها فوز الزمالك بهدف زيزو، وهزيمة الأهلي لكرة السلة، بالإضافة إلى مقاضاة مرتضى منصور.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

جوميز يرد على ميدو حول فيديو "غرفة خلع الملابس"

نفى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كل ما أثير خلال الساعات الماضية، حول غضبه بسبب قيام أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك، بنشر الفيديو الخاص به أثناء تحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا.

"واضح من أول دقيقة".. تصريحات مثيرة من طارق مصطفى بعد لقاء الزمالك

تحدث طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، عن الهزيمة من الزمالك، بهدف نظيف، في الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا.

"بهدف زيزو".. الزمالك يعبر عقبة البنك الأهلي في الدوري المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"سددنا نصف مليار جنيه ديون".. الزمالك يعلن مقاضاة مجلس مرتضى منصور

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مقاضاة مجلس الإدارة السابق للنادي الأبيض بقيادة مرتضى منصور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الأهلي يخسر أول ألقابه".. الاتحاد السكندري بطلا لكأس مصر لكرة السلة

حصد الاتحاد السكندري لكرة السلة، لقب كأس مصر، عقب الفوز على الأهلي في النهائي، بنتيجة 68-65.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.