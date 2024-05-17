ملف رياضة الخليج 365.. موقف صلاح من الانضمام للمنتخب.. وتفاصيل مران الأهلي الأول في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 أمس الخميس العديد من الموضوعات الهامة، أبرزها موقف محمد صلاح من الانضمام للمنتخب، مران الأهلي الأول في تونس وتصريحات محمود متولي عن مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس

محمد شريف يعود للتسجيل بالدوري السعودي بهدف في مرمى الاتحاد (فيديو)

تمكن النجم المصري محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، من إحراز هدف تعادل فريقه أمام الاتحاد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"خسارة نهائي 2018 لن توثر علينا".. محمود متولي يتحدث عن موقعة الأهلي والترجي

يري محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة الترجي ستكون صعبة على كلا الفريقين فى ظل حاجة كل منها لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من حسم اللقب الإفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طبيب الزمالك يكشف موقف شيكابالا ولاعبي الفريق من المشاركة في نهائي الكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبي الفريق المصابين من اللحاق بمباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"دون المشاركة فى النهائي".. لاعبو المغرب يحصدون 3 ألقاب تاريخية ببطولة دوري الأبطال

دائما ما يحلم نجوم كرة القدم العربية بالتواجد على منصات تتويج بطولة دوري أبطال أوروبا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"استعداداً لباريس".. مصدر يكشف موقف صلاح من الانضمام إلى قائمة المنتخب الأوليمبي

أكد مصدر مقرب من نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على صعوبة انضمام صلاح إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبي، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف موقف محمد صلاح الأخير من الانضمام إلى منتخب مصر

كشف مصدر مقرب من نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حقيقة وجود خلاف بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، مشيراً إلى حقيقة تدخله لتحريض اللاعبين المحترفين على عدم الانضمام إلى المنتخب القومي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

المران الأول في تونس.. كيف أخفى كولر الجوانب الفنية للأهلي؟

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس، مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مرتضى منصور ونتيجة عادية".. مشاهد من مباراة 6-1 في الذكرى الـ22

تظل ليلة 16 مايو من عام 2002، خالدة في ذكرى مشجعي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عن طريق لقاء سطرت أحداثه في تاريخ مصر، وشهد ستاد القاهرة الذي كان مدججا بالجماهير رافعين الأعلام، فوز تاريخي للأهلي على غريمه التقليدي بنتيجة 6-1. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"في بيان رسمي".. بلدية المحلة يشكو الأداء التحكيمي إلى رابطة الأندية

أصدر نادي بلدية المحلة بياناً رسميا اليوم الخميس، يعلن فيه تقديم مذكر رسمية إلى لجنة الأندية المحترفة المصرية، يشكو فيها من الأداء التحكيمي خلال الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"صنعت مشكلة".. مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لحسام حسن ويكشف الفارق

علق ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، على تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، الأخيرة، بعدم وجود مواهب داخل الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)