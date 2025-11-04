سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 04-11-2025

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم الحالي 1.3110، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

