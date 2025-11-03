شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتراجع بعد كسر سلسلة “أكتوبر الصاعد” المستمرة منذ 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين يوم الاثنين، لتواصل خسائرها بعد تسجيل أول انخفاض شهري في أكتوبر منذ عام 2018، وسط استمرار الحذر حيال تباطؤ الاقتصاد وتدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ضغط على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.



وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم خسائر حادة خلال شهر أكتوبر، إذ lagت إلى حد كبير خلف الأصول الخطرة الأخرى بعد الانهيار المفاجئ في مطلع الشهر. وتراجعت بيتكوين بنسبة 2.5% إلى 107,810 دولارات بحلول الساعة 09:32 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (14:32 بتوقيت غرينتش).



البيتكوين ينهي سلسلة "أكتوبر الصاعد" المستمرة منذ 7 سنوات



فقدت البيتكوين نحو 5% خلال أكتوبر، في أول خسارة شهرية له خلال الشهر الذي يُعتبر تاريخيًا صعوديًا منذ عام 2018.



وكانت الأسواق الرقمية قد اكتسبت في السنوات الماضية سمعة بكون شهر أكتوبر عادةً ما يشهد أداءً قويًا، ما أدى إلى ظهور مصطلح "Uptober" (أكتوبر الصاعد)، لكن هذا الاتجاه لم يتحقق هذا العام.



تراجعت معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة بسبب الانهيار المفاجئ في أوائل أكتوبر، والذي هبط ببيتكوين إلى نحو 104,000 دولار. كما أن بيتكوين ومعظم العملات الرقمية الأخرى لم تنجح في التعافي من خسائر أوائل الشهر بنفس وتيرة الأسواق الخطرة الأخرى.



أما الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، فلم يُسهم في رفع الأسعار الرقمية، بينما الرسائل المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زادت من الضغط على الأصول المشفرة.



علاوة سعر البيتكوين على منصة Coinbase تتحول إلى سلبية



أظهرت بيانات موقع Coinglass أن الفارق بين أسعار البيتكوين على منصة Coinbase Global Inc (ناسداك: COIN) ومتوسط السعر العالمي تحول إلى السالب في أواخر أكتوبر.



وعادةً ما يتداول البيتكوين على منصة Coinbase بعلاوة سعرية مقارنة بالمتوسط العالمي، خصوصًا في فترات قوة الطلب من المستثمرين الأميركيين. وتُعد Coinbase من أكبر بورصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة ومن أبرز المنصات لشراء الأصول الرقمية.



لكن تحول العلاوة إلى سلبية يشير إلى أن المعنويات لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة لا تزال فاترة تجاه العملات الرقمية.



كما تزامن ذلك مع تحول تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة إلى السالب في السوق الأميركية.



ويُعد هذا المؤشر عادةً إشارة إلى ضعف الطلب في السوق وزيادة الضغوط البيعية على بيتكوين، وغالبًا ما يظهر فقط خلال فترات مطولة من ضعف الأسعار في السوق الرقمية.



شركة "استراتيجي" تضيف 45 مليون دولار من البيتكوين إلى خزائنها



أعلنت شركة Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) أنها اشترت 397 عملة البيتكوين إضافية مقابل نحو 45.6 مليون دولار بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر، بمتوسط سعر يقارب 114,771 دولارًا لكل عملة، وفقًا لإفصاح قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الاثنين.



وبعد هذه الصفقة الأخيرة، أصبحت الشركة تمتلك حوالي 641,205 عملة بيتكوين بقيمة تقديرية تبلغ نحو 69 مليار دولار.



وقال مايكل سايلور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، إن إجمالي تكلفة الاستحواذ بلغ حوالي 47.5 مليار دولار، ما يعادل متوسط سعر شراء يبلغ 74,057 دولارًا لكل عملة.



أسعار العملات الرقمية اليوم: العملات البديلة تتكبد خسائر بعد أكتوبر المخيب



تراجعت أسعار العملات الرقمية الأخرى متأثرة بانخفاض بيتكوين، إذ سجلت معظم العملات البديلة (Altcoins) خسائر حادة خلال أكتوبر.



انخفضت إيثريوم (Ether)، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 3.1% إلى 3,719.89 دولار، بينما تراجعت عملة BNB بنحو 6% إلى 1,018.59 دولار.



أما XRP وSolana وCardano، فقد انخفضت جميعها بنسبة تتراوح بين 4% و5%.



وفي فئة عملات الميم (Memecoins)، تراجعت دوجكوين (Dogecoin) بأكثر من 5%، في حين ارتفعت عملة $TRUMP بنسبة 1.6% بعد أن محت معظم مكاسبها الأخيرة.