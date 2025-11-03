شيماء سيف تسخر من القول بفقدانها الكوميديا مع خسارة الوزن (فيديو)

علقت الفنانة شيماء سيف على ربط عدد من الجمهور بين خسارتها للوزن وفقدانها روح الكوميديا لديها وسط توقعات بأن خسارتها للوزن ستؤثر سلبًا على خفة دمها.

وأوضحت شيماء سيف خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”، ساخرة: “موضوع إن خسارة الوزن بيأثر على خفة الدم ده بشوفه مش صح خالص.. الدهون مالها ومال خفة الدم؟”.. مضيفة: “فيه فنانين كتير خسوا ولسه زي القمر”.

واختتمت شيماء سيف حديثها قائلة: “شيماء سيف القديمة والجديدة عندي واحد الفرق إني بقيت أمشي”.

كانت شيماء سيف قد أثارت جدلاً كبيراً بين جمهورها بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي مناسك العُمرة وترتدي النقاب، الأمر الذي حيّر الجمهور حول ما إذا كانت قد قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، أم أن هذا الاحتشام تفرضه العُمرة، خاصة أنه الظهور الأول لشيماء بعد إعلانها طلاقها من مدير الإنتاج محمد كارتر.

وظهرت شيماء في أجواء روحانية هادئة مرتديةً العباءة والحجاب والنقاب، وعبّرت عن فرحتها الكبيرة بزيارة مكة المكرّمة، وعلّقت على الصور بكلمة واحدة تلخص مشاعرها: “مكة المدينة”.

ولاقت شيماء تفاعلاً كبيراً من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين باركوا لها بالعمرة وأن يتقبّل الله صالح أعمالها، كما تمنّوا لها أن تنعم بالسعادة والراحة النفسية.

وكانت شيماء سيف قد كشفت أخيراً عن طلاقها من مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد زواج استمر نحو سبع سنوات، مشيرةً الى أن الانفصال تم بهدوء بعيداً من الأضواء.

يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الفنية، مشاركتها في مسلسل “إش إش” الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وهو بطولة: مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. ونال العمل إشادة كبيرة لجمعه بين الكوميديا الراقية واللمسات الإنسانية، وهو ما ميّز أداء شيماء بشكل خاص.

مجلة لها