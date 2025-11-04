الكشف عن 6 أطعمة تتفوق على اللوز في المغنيسيوم وتدعم صحة القلب والعضلات

موقع الخليج 365 : كشف تقرير عن مجموعة من الأطعمة التي تتفوق على اللوز في محتواها من المغنيسيوم، وهو المعدن الحيوي الذي يساعد في دعم صحة القلب والعظام والعضلات والدماغ.

المكسرات والبذور

وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة هيلث الأميركية أن حفنة من اللوز (28 غرامًا) تحتوي على نحو 76.5 مليغرام من المغنيسيوم، بينما تتجاوزها أطعمة أخرى بكثير، مثل بذور اليقطين التي تحتوي على 168 مليغرامًا، وبذور الشيا 95 مليغرامًا، والكاجو 83 مليغرامًا.

البقوليات والخضروات الورقية

وأشار إلى أن بعض البقوليات مثل فول الصويا والفاصوليا السوداء توفر كميات مضاعفة مقارنة باللوز، كما تُعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق السويسري من المصادر الغنية بالمغنيسيوم.

الحبوب الكاملة والمأكولات البحرية

وبيّن التقرير أن الحبوب الكاملة والمأكولات البحرية، كالكينوا والمحار، تعد أيضًا من أهم المصادر التي تساعد على تعزيز مستويات المغنيسيوم في الجسم، داعيًا إلى إدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة القلب والعضلات والمناعة.