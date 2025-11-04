اخبار العالم / اخبار العراق

بعد وثيقة السيد الصدر.. التيار الوطني الشيعي يلون المشهد الانتخابي بـ"البصمة الحمراء" ويجدد المقاطعة

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشر السيد مقتدى الصدر وثيقة بخط يده، دون فيها الآية القرآنية: "قال ربي بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين"، وختمها بعبارة "مقاطعون" مع توقيعه وختمه وبصمة حمراء، في إشارة فسرها متابعون على أنها إعلان موقف حاسم من الانتخابات والطبقة السياسية الحالية.

وتداول ناشطون صدريون على مواقع التواصل صورا تظهر بصمات حمراء على أوراق بيضاء، حملت شعارات المقاطعة وذات الآية القرآنية التي نشرها السيد الصدر.

ادناه الوثائق:

