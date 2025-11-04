سوف تصبح أغنى من السعودية بـ100 مرة.. دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر بحيرة نفط في العالم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:18 مساءً - أصبحت دولة عربية على مقربة من اكتشاف أكبر بحيرة نفط في العالم، كما أصبح شعبها على موعد مع الثراء الفاحش، حيث يتوقع الخبراء أن يرفع هذا الاكتشاف من ايراداتها المالية وقد تصبح أغنى من المملكة العربية السعودية التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بعد فنزويلا، وتحتل المرتبة الأولى بين قائمة الدول العربية المنتجة للنفط، والمرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة، وروسيا.

دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر بحيرة نفط في العالم

قالت صحيفة الطاقة أمس الجمعة، أن دولة العراق تترتب اكتشاف نفطي جديد، هو الأكبر في تاريخ البلاد، ويمكن وصفه بأنه اكتشاف أكبر بحيرة نفط في العالم.

وأوضحت الصحيفة في تقريراً رصده موقع “بوابة الخليج”، أن شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة العراقية للتنقيب عن النفط والغاز، وقعت عقد مع شركة “سينوك” (CNOOC) الصينية، للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7.

وتعتبر شركة “سينوك” إحدى الشركات العالمية الرئيسة المنتجة للنفط في العراق، وتتركز أنشطتها في حقل ميسان جنوب شرقي العراق.



اكتشاف نفطي جديد في العراق

أوضحت صحيفة “الطاقة”، أن “الرقعة الاستكشافية رقم 7، تمتد عبر محافظات الشريط الديوانية بابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى بالقرب من حقلي الغراف والناصرية”.

وأضافت أن “مساحة الرقعة الاستكشافية رقم 7 نحو 6 آلاف و300 كيلومتر مربع، ولا توجد بها أيّ آبار محفورة، ما يجعلها مرشّحة لتكون واحدة من اكتشافات النفط في العراق خلال المدة المقبلة”.

يشار إلى أن شركة “سينوك أفريكا هولدينغ” (CNOOC Africa Holding) – تتبع شركة النفط والغاز الصينية “سينوك”- وتمتلك حصصا بنسبة 100%، وستكون بمثابة المشغل لرقعة الاستكشاف رقم 7.

وسبق لذات الشركة الصينية، أن فازت ضمن جولة تراخيص النفط والغاز في العراق برقعة سومر، وهي مساحة كبيرة ممتدة ضمن محافظة المثنى بالبلاد، حيث تبلغ مساحتها نحو 1773 كيلومترا مربعا، وتتضمن مكامن رئيسة هي النهر عمر والزبير واليمامة والنجمة، ولا يوجد بها أيّ آبار محفورة.