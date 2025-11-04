- 1/2
- 2/2
أكد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن حسن داوود كبرون، عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم، أن المجلس شدد على استمرار “الحقوق الوطنية المشروعة” في مواصلة التجهيزات لمعركة الشعب السوداني، خاصة في المرحلة المقبلة.
وأوضح كبرون أن الاجتماع ناقش جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، مشيراً إلى أن المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة لبحث القضايا الإنسانية والتعامل مع آثار الحرب.
وقال وزير الدفاع إن المجلس رحّب بكل جهود ومبادرات السلام، ووجّه الشكر إلى مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على مساعيه ومقترحاته الرامية لدعم الحلول السلمية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التجهيزات العسكرية مستمرة كحق وطني مشروع لحماية الوطن واستعادة الاستقرار.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع : التجهيزات لمعركة الشعب متواصلة.. ونرحب بجهود السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.