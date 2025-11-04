وزير الدفاع : التجهيزات لمعركة الشعب متواصلة.. ونرحب بجهود السلام

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن حسن داوود كبرون، عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم، أن المجلس شدد على استمرار “الحقوق الوطنية المشروعة” في مواصلة التجهيزات لمعركة الشعب السوداني، خاصة في المرحلة المقبلة.

وأوضح كبرون أن الاجتماع ناقش جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، مشيراً إلى أن المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة لبحث القضايا الإنسانية والتعامل مع آثار الحرب.

وقال وزير الدفاع إن المجلس رحّب بكل جهود ومبادرات السلام، ووجّه الشكر إلى مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على مساعيه ومقترحاته الرامية لدعم الحلول السلمية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التجهيزات العسكرية مستمرة كحق وطني مشروع لحماية الوطن واستعادة الاستقرار.

